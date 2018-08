Neymar publica foto beijando Bruna Marquezine e se declara

Neymar marcou Bruna Marquezine na foto e disse que a ama Foto: Benoit Tessier/REUTERS | Fabio Motta/ESTADÃO

Depois de o fotógrafo Raul Aragão divulgar uma foto de Bruna Marquezine e Neymar se beijando em uma festa no dia 30 de dezembro, foi a vez do próprio jogador compartilhar a imagem no Instagram.

Neymar publicou a foto no início da tarde desta segunda-feira, 1º, e escreveu: "Quando vi, já estava nos teus braços... love u pretinha".

Ele e Bruna passaram o ano-novo juntos em uma festa com amigos em Fernando de Noronha e foram flagrados aos beijos diversas vezes durante a noite.

Veja o post do jogador e imagens dos dois na festa: