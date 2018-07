Neymar posta foto no Instagram e é comparado ao Foguinho, personagem de Lázaro Ramos

Neymar em seu novo look e Foguinho, interpretado por Lázaro Ramos. Foto: Montagem Instagram/Divulgação TV Globo

Neymar, que comemorou 25 anos no fim de semana, publicou em seu Instagram nesta segunda-feira, 6, uma foto na qual aparece com um look no estilo "arrumadinho".

A internet não perdoou e comparou o craque ao personagem Foguinho, interpretado por Lázaro Ramos na novela Cobras e Lagartos, de João Emanuel Carneiro.

Na trama, Foguinho enriquece do dia para a noite por ser confundido com uma pessoa de mesmo nome. Pela interpretação, Lázaro ramos foi indicado ao Emmy Internacional.

Veja algumas reações:

pq o neymar ta imitando o foguinho pic.twitter.com/yqrpz9YJaE — Lil Garcz (@m22l_) 7 de fevereiro de 2017

pq o Neymar tá se transformando no foguinho? pic.twitter.com/pIWAIUWgMR — kim (@souvodka) 7 de fevereiro de 2017

O que é o Neymar vestido de Foguinho perto do Neymar com o terninho da Dilma hein pic.twitter.com/yDtyI6BvYQ — diego ribas (@pryabrantes) 7 de fevereiro de 2017