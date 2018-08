'Neymar nunca foi questionado se largaria o futebol para ficar perto de mim', diz Marquezine

A atriz Bruna Marquezine respondeu às críticas que teria se atrasado para as gravações de 'Deus Salve o Rei' e pedido dispensa do folhetim para acompanhar Neymar na Copa Foto: Paulo Belote/Globo

A atriz Bruna Marquezine fez um longo desabafo em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, 31, em resposta a críticas feitas na coluna de Flávio Ricco, do Uol. O texto questiona se Bruna gostaria de "continuar sua carreira" ou "ser namorada de Neymar".

Com a atuação de Bruna na novela Deus Salve o Rei sendo criticada por fãs, o colunista afirmou que a atriz vinha sofrendo desgaste com a produção do folhetim por conta de um histórico de atrasos nas gravações e teria causado irritação ao pedir dispensa para ficar ao lado de Neymar durante a Copa do Mundo.

No Twitter, Bruna criticou o tom do texto, afirmando que foi uma manchete machista e que o questionamento feito nunca teria sido utilizado para Neymar. "Essa análise da manchete é improcedente e, sobretudo, machista, porque posso sim conciliar meu trabalho e minha vida pessoal, assim como tanta gente faz. Parem de me enxergar como alguém menor porque sou mulher e deveria 'escolher acompanhar o meu parceiro'. Por que o Neymar nunca foi questionado se largaria o futebol para morar no Brasil e ficar perto de mim enquanto eu trabalho aqui?", escreveu.

Sobre o pedido de dispensa das gravações para ir à Copa, Bruna disse que ainda não fez nenhum pedido formal, mas que havendo a possibilidade de ir sem prejudicar o cronograma da novela, iria. “Não serei hipócrita, havendo a possibilidade, sem prejudicar nosso cronograma, vou adorar ir à Rússia”, falou a atriz.

Ela também admitiu os atrasos nas gravações da novela, mas que isso foi resolvido com o diretor Fabrício Mamberti. “Sobre a questão dos atrasos que você citou, por um período eu realmente estava tendo problemas com os meus horários, cheguei bem atrasada [em] alguns dias. Meu diretor conversou comigo, eu reconheci meu erro, me desculpei por esta falha e me comprometi a mudar esse comportamento, como tenho feito”, disse Bruna.

Leia abaixo o desabafo completo abaixo: