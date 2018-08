Neymar freta jatinho para Bruna Marquezine voltar para o Rio de Janeiro

Neymar fretou um jatinho para levar Bruna Marquezine de volta ao Rio de Janeiro após seu voo de Recife ter sido cancelado Foto: Daniela Ramiro/Estadão

A atriz Bruna Marquezine teve ajuda do seu namorado, Neymar, nesta última quinta-feira, 4, para voltar ao Rio de Janeiro. Após passar a virada de ano em Fernando de Noronha, Bruna estava voltando para a capital carioca quando seu voo que sairia de Recife foi cancelado. Foi quando o jogador do PSG fretou um jatinho para levar a atriz para casa.

A saga foi contada pela também atriz Luana Xavier, que voltaria com ela no mesmo voo. “Até hoje às 17h eu era fã dela. Agora sou tipo súdita mesmo. Em breve vocês saberão o porquê", escreveu a atriz no Instagram, se referindo à Bruna Marquezine.

"É por isso que agora sou súdita da @brumarquezine e também por isso que farei uma estátua do @neymarjr lá em Sepetiba. Nosso voo foi cancelado e só viríamos hoje pro Rio, eis que de repente #Brumar surge com esse frete aí de Recife pro Rio", escreveu algumas horas depois.

Veja abaixo os posts que Luana fez no Instagram relatando o caso.