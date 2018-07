Neymar escolhe carro de R$ 515 mil em evento de patrocinador do Barcelona

Foto: Reprodução/ FC Barcelona

Já é tradição a Audi, patrocinadora do Barcelona, presentear os jogadores do clube com os novos modelos da marca. Em um evento conjunto, que ocorreu na última quinta-feira, 27, quem se deu melhor foi Neymar.

O atacante do clube catalão, que não é bobo nem nada, escolheu o melhor modelo da montadora, o RS 7 Sportback performance 4.0, aceleração 0-100 km/h em 3,7 segundos e 605 cavalos. O carro é avaliado em 151 mil euros, isto é, R$ 515 mil.