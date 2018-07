Neymar e Ronaldo participam de desafio na internet

Foto: Reprodução / Instagram

Os boleiros Neymar e Ronaldo vêm participando de uma série de desafios em vídeos postados em suas redes sociais.

"Dentro do porta-malas. O que você tem para me mostrar, hein Ronaldo?!", publicou o craque do Barcelona, em um vídeo no qual fazia embaixadinhas antes de acertar a bola dentro do bagageiro de um carro.

Em seguida, Ronaldo foi um pouco mais longe, e acertou uma bola dentro de um carro conversível em movimento. "Vi sua jogada e fiz melhor!", respondeu o jogador aposentado.

Os desafios foram progredindo, e outros atletas foram chamados, até chegar ao ponto de Ronaldo fazer embaixadinhas com uma bola de tênis, e Neymar acertar um balde chutando a bola de cima de uma sacada.

Os desafios vêm sendo propostos por parte de um site de pôquer online, que tem os atletas como embaixadores, e acompanham sempre a hashtag #RaseIt, que busca divulgar o jogo de cartas como uma competição saudável.

A empresa estimula qualquer um a enviar seu vídeo desafiando amigos, e criou um site para facilitar o compartilhamento.

Confira abaixo os vídeos mais recentes do desafio. Será que eles acertaram tudo de primeira?