Neymar e Bruna Marquezine trocam juras de amor na Torre Eiffel

Neymar e Bruna Marquezine trocaram juras de amor nas redes sociais em visita à Torre Eiffel Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Neymar e Bruna Marquezine trocaram juras de amor nas redes sociais em visita à Torre Eiffel, em Paris. A atriz está visitando o atacante do PSG e da seleção brasileira na cidade e o casal aproveitou para passear em um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo para um jantar romântico.

"A Lua, a Torre, eu e ela = coração. Bruna Marquezine, eu te amo”, escreveu Neymar no Instagram. Nos comentários da publicação, a atriz respondeu a declaração. "Te amo mais do que amo a torre", brincou Bruna.

As declarações continuaram nos Stories, com a atriz postando uma foto dos dois juntos e Neymar, um vídeo mostrando as luzes da Torre Eiffel durante o jantar. “Ela [a torre] é muito linda”, diz Bruna no vídeo. “Não mais do que você”, responde Neymar.

Veja abaixo.

