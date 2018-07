Neymar e Bruna Marquezine se encontram em show e fãs especulam volta de namoro

Há quatro dias, Neymar confirmou que terminou namoro com Bruna Marquezine. Foto: instagram.com/brumarquezine

Na tarde do último domingo, 25, Thiaguinho se apresentou no Rio de Janeiro, e seu amigo, Neymar, esteve lá para prestigiá-lo. Mas a presença dele não foi a única que chamou a atenção: Bruna Marquezine também estava no evento.

Os dois não chegaram juntos, mas foram fotografados abraçados e as imagens e vídeos já circulam pelas redes sociais e os fãs especulam que os dois reataram o namoro.

Há menos de uma semana, Neymar disse que ele e a atriz não estavam mais juntos. "Estamos separados. Ela é uma pessoa que eu tive um relacionamento de longo tempo, uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Torço muito para a felicidade dela sempre", disse o jogador durante evento beneficente do Instituto Neymar Jr.

Após o término, Bruna e Neymar pararam de seguir um ao outro no Instagram e a atriz apagou as fotos com o jogador de seu perfil.

bruna e neymar terminaram mas já voltaram de novo pic.twitter.com/1LzlVLFXP1 — Lena (@baddix4u) 26 de junho de 2017

BRUNA E NEYMAR NO MESMO LUGAR MEU BRUMAR IS BACK TÁ CHEGANDO RAPAZIADA — kety (@kitskety) 25 de junho de 2017