Neymar e Bruna Marquezine vivem dia de romance e arte

Neymar e Marquezine: um amor de conto de fadas Foto: Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna Marquezine parecem viver em um conto de fadas. E visitar seus perfis no Instagram é como mergulhar nas páginas de um romance. Principalmente agora que a atriz está em Barcelona, curtindo uns dias de folga ao lado do namorado. Juntos, vale tudo: pegar um cinema, ter uma tarde de preguiça e até dedicar um tempo às artes. Foi isso o que eles fizeram no último sábado, 21.

Incentivado por Marquezine, o camisa 10 da seleção tentou mostrar que, além de ser um craque dentro das quatro linhas, também pode ser um artista plástico fora delas. Suas predileções? Cultura pop: a inspiração vem de super-heróis como Homem-Aranha, Superman, Flashman e Batman.

Pintura de Neymar Foto: Reprodução/Instagram

O importante é o amor, gente.