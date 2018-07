Neymar e Bruna Marquezine curtem festa juntos em Angra dos Reis

Bruna Marquezine e Neymar foram vistos em diversas ocasiões juntos durantes as festas de fim de ano Foto: Reprodução/Instagram

Parece que 'Bruney' está de volta mesmo. Bruna Marquezine e Neymar foram flagrados juntos na madrugada desta sexta-feira, 30, curtindo uma balada na ilha da Gipoia, em Angra dos Reis (RJ).

O casal estava junto ao surfista Gabriel Medina no evento Woods Tour Sunset, e foram publicadas muitas fotos e vídeos dos dois juntos. Numa imagem, os dois aparecem abraçados, enquanto num vídeo, eles dançam ao som do funk Deu Onda, do MC G15.

SEGURA ESSE TIRO DE BOM DIA #brumar #brumarquezine #neymarjr Uma foto publicada por Bru Marquezine (@fcbrumarquezine_s2) em Dez 30, 2016 às 4:04 PST

Meu Deusssss ❤❤ Não estou acreditando... @neymarjr @brumarquezine #brumar Um vídeo publicado por Brumar (@brumar_forever2) em Dez 30, 2016 às 3:24 PST