Neymar diz a Tatá Werneck que ainda ama Bruna Marquezine

O jogador Neymar Foto: Luciana Prezia / Estadão

O jogador Neymar foi o primeiro entrevistado da apresentadora Tatá Werneck na nova temporada do programa Lady Night, do Multishow, e confirmou que sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, continua a ser uma das pessoas que ele mais ama. O capítulo está disponível desde hoje no Multishow Play e será exibido no canal Multishow na segunda-feira, 9, às 22h.

No quadro Fala Junto, em que Tatá e o convidado falam simultaneamente, a apresentadora deu a entender que diria o nome de Bruna, mas não o pronunciou completamente sob a reação da plateia. Neymar, no entanto, disse: "Não é uma mentira". "Ela está gostosa pra c******", completou Tatá, sensibilizada com a revelação dele.

A relação de Neymar com o filho também foi tema da entrevista. O atacante do clube Paris Saint-Germain afirmou que, quando descobriu que seria pai, ficou atônito. "Foi horrível", contou. "Não sabia o que fazer."

Hoje, no entanto, o jogador diz que o filho é a melhor coisa de sua vida. "É engraçado porque, quando você fica sabendo que vai ser pai, pensa 'acabou a minha vida, vai ser uma loucura, que merda que eu fiz'. E, depois que vem o bebê, você fala 'nossa, que sensação maravilhosa'", afirmou Neymar."Pra mim, foi o melhor presente que Deus me deu. Meu filho é tudo", revelou.