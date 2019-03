Neymar defende Bruna Marquezine nas redes sociais: ‘Sempre terei carinho e respeito por você’

O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine. Foto: Instagram/@neymarjr

Neymar Jr. comentou na quarta-feira, 13, uma publicação da página Cutucadas, no Instagram, para defender sua ex-namorada Bruna Marquezine.

A postagem mostra uma reclamação da atriz no Twitter sobre pessoas que fazem o mal para os outros. "Nunca consegui entender como alguém que prejudica o outro intencionalmente pode ter paz de espírito", escreveu ela, em referência à vida profissional.

O jogador de futebol viu o desabafo de Bruna e resolveu confortá-la. "Também fico sem entender. Sou fã dela como atriz e mulher. O que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter", afirmou.

"Bruna tem que ser respeitada, sim, por quem ela é como atriz. Mas fique tranquila, Bru. Sempre terei carinho e respeito por você, e te defenderei, porque eu sei quem você é", completou.

Alguns fãs do dois gostaram do comentário de Neymar, mas outros se irritaram. “Ele é um lixo de homem. Sem moral e falsa conduta. Humilhou a menina ainda que sendo sua ex e agora vem dizer que ela deve ser respeitada como atriz”, criticou uma usuária do Instagram.