Neymar apresenta trecho de sua música e é 'apedrejado' nas redes sociais

Neymar não agradou os fãs no Facebook. Foto: Reprodução/Instagram

Após anunciar a pretensão de lançar-se na carreira musical e afirmar no Twitter que lançaria seu novo single hoje, Neymar postou pela manhã, no Facebook, uma "palinha" da canção, Yo Necesito. No entanto, o agora cantor foi "apedrejado" nos comentários do vídeo.

"Inacreditável, Neymar sempre batendo recordes, seja na bola como positivos (sic) ou na música como negativo", disse um usuário.

No vídeo, nem o amigo que estava ao lado de Neymar conseguiu segurar a risada enquanto o atleta cantava. Outro usuário não perdoou: "É Neymar se vc fosse viver da música ia morrer de fome. kkkk. O cara lá no fundo só rindo dele."

Confira os comentários:

Neymar sendo "apedrejado" em sua página no Facebook após postar um trecho da nova música, Yo Necesito. Foto: Reprodução/Facebook

Assista ao vídeo: