Neymar aluga mansão no Rio para dar festas e fugir dos fotógrafos

Foto: Reprodução/Instagram

Neymar achou uma forma de aproveitar sua passagem pelo Rio de Janeiro com mais privacidade. Após perceber que estava sendo seguido por um paparazzo, o jogador decidiu alugar uma mansão num condomínio privado de luxo na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade, para continuar dando suas festas até a próxima terça-feira, 28.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a decisão do jogador de alugar a casa - que custa cerca de R$ 6 mil por dia - se deu depois dele ser visto entrando num hotel na semana passada junto com uma moça.

Na última sexta-feira, 24, já instalado nessa mansão, Neymar deu uma festa para os amigos com direito a futebol no campo do condomínio. No sábado, 25, ele decidiu chamar seus 'parças' para comer uma macarronada em sua casa.

Na noite de sábado a turma deixou a casa e foi curtir uma balada na festa Carrapetas, que aconteceu no Itanhangá.

Em várias fotos publicadas nas redes sociais, Neymar aparece acompanhado de mulheres. Chama a atenção o fato de a atriz Marcela Fetter, intérprete da personagem Flávia de Malhação, aparecer em muitas imagens ao lado do jogador.

A jovem gaúcha tem 20 anos e foi clicada em março desse ano aos beijos com o também ator Bruno Gissoni.