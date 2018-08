Ney Matogrosso sobe em árvore para resgatar filhote de tamanduá

Ney Matogrosso resgatando filhote de tamanduá Foto: Instagram / @neymatogrosso

Aos 76 anos de idade, o cantor Ney Matogrosso chamou atenção ao compartilhar o momento em que sobe em uma árvore para resgatar um filhotinho de tamanduá na última segunda-feira, 14.

No perfil do Instituto Vida Livre, onde ocorreu o fato, um funcionário explicou que a tamanduá resgatada por Ney se chama Luiza, e chegou ao local há algum tempo, após sua mãe ser morta para que ela fosse vendida. Ainda estava presa em seu cordão umbilical na ocasião.

"O Ney é um dos patronos do instituto, que nos ajuda. A Luiza é um tamanduá ainda jovem. A gente tem o Ney Matogrosso com a Luiza, no momento em que a gente estava fazendo o treinamento com ela na área de soltura. . A nossa ideia é fazer esse trabalho aos poucos, pra que ela tenha o retorno em segurança para a natureza", explicou.

Em seguida, ressaltou que o ato não trouxe problemas ao cantor: "Não foi um resgate arriscado. O Ney é um super atleta, sobe em qualquer lugar, e a Luiza também. Foi ótimo, um resgate que deu super certo."

Confira o momento abaixo:

Funcionário do Instituto Vida Livre com a pequena tamanduá Luiza. Foto: Instagram / @institutovidalivre

Veja também outras imagens de Ney no local:

Abrindo a gaiola - foto @institutovidalivre Uma publicação compartilhada por Ney Matogrosso (@neymatogrosso) em 14 de Mai, 2018 às 10:07 PDT