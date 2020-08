Neusa Borges já 'caminha com ajuda' e tem previsão de alta em 24h

Neusa Borges durante gravação de 'Caminho das Índias', em 2009 Foto: Globo / Divulgação

Neusa Borges, 79, está em "franca recuperação clínica", apresentou "exceltente resposta" à fisioterapia, conseguindo "caminhar com ajuda" e tem ​"previsão de alta nas próximas 24 horas", informou a assessoria do Hospital Geral Roberto Santos de Salvador, na Bahia, onde está internada, nesta quinta-feira, 20.

A atriz foi levada ao local por conta de um mal-estar na terça-feira, 18, constatando posteriormente hérnias de disco e recebendo aplicação de morfina por causa da dor. A hipótese de um AVC [Acidente Vascular Cerebral] foi descartada.

A atriz enfrentou outros problemas de saúde que ganharam repercussão. Em 2012, Neusa Borges sofreu um AVC hemorrágico. Em 2003, ela sofreu uma queda de uma altura de 4m na Sapucaí, durante o carnaval carioca, e precisou implantar próteses na bacia e 22 parafusos na perna esquerda.

Um de seus trabalhos mais recentes na TV foi na 3ª temporada da série Sob Pressão, na Globo.

Confira abaixo a íntegra do boletim divulgado nesta quinta-feira, 21.

"A atriz Neusa Borges segue internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, onde econtra-se em franca recuperação clínica. Estava acamada à admissão hospitalar, porém, após analgesia escalonada e fisioterapia, apresentou excelente resposta e já consegue caminhar com ajuda. Mantém-se com estado emocional bem satisfatório e previsão de alta nas próximas 24h."