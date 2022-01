Netflix divulga teaser de ‘Pinóquio’, nova animação de Guilhermo del Toro

A Netflix divulgou o trailer de Pinóquio, nova animação de Guilhermo del Toro, nesta segunda-feira, 24. O vídeo mostra o personagem Sebastião, o Grilo, dizendo que viveu “no coração do menino de madeira”. Sebastião será a versão do famoso personagem Grilo Falante.

Animação em stop motion trará versão da clássica história italiana Foto: Netflix

A animação contará uma versão da clássica história italiana e será em stop motion, técnica que usa a fotografia e personagens feitos de madeira ou massa de modelar.

O filme foi dirigido por Guilhermo del Toro, diretor vencedor do Oscar, e por Mark Gustafson. O elenco da dublagem da versão em inglês conta com Ewan McGregor como o Grilo Falante, David Bradley como Geppetto e Gregory Mann como Pinóquio. Além deles, também fazem parte do filme: Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz e Tilda Swinton. A estreia está prevista para dezembro.