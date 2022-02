Netflix divulga teaser da segunda temporada de 'Bridgerton'; assista

Segunda temporada de 'Bridgerton' estreia no dia 25 de março Foto: Divulgação/Netflix

A Netflix divulgou o primeiro teaser da segunda temporada de Bridgerton nesta segunda-feira, 14. A revelação ocorreu durante um evento global com a produtora Shondaland, responsável pela série.

O evento contou com a presença de Julia Quinn, autora dos livros que deram origem à produção, e também das atrizes Nicola Coughlan, Simone Ashley, Charithra Chandran e Golda Rosheuvel.

A segunda temporada está prevista para estrear na plataforma de streaming no dia 25 de março e traz uma trama e personagens novos. Desta vez, a história irá acompanhar a história de Lord Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, em busca do amor.

O enredo ainda conta com a participação de Daphne Basset, que viveu a protagonista Phoebe Dynevor no início da história, mas não mais com Regé-Jean Page, o duque de Hastings.

Além de Jonathan e Daphne, fazem parte da segunda temporada: Simone Ashley, Charithra Chandran, Nicola Coughlan, Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young e Julie Andrews como a voz de Lady Whistledown.

Assista ao teaser divulgado pela Netflix:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais