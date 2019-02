Netflix: 'Boneca Russa' e outras produções para ver em fevereiro

Cena de 'Boneca Russa', da Netflix. Foto: Reprodução de 'Boneca Russa' (2019) / Netflix

A Netflix contou com diversos lançamentos no mês de fevereiro, e outros tantos estarão disponíveis no catálogo da plataforma até o fim do mês.

Confira abaixo algumas sugestões de séries e filmes conhecidos e também de produções originais que ficam disponíveis em fevereiro.

Boneca Russa

Após uma noite de festa, Nadia sofre um acidente e acaba morrendo. Diferente do que se espera, porém, ela volta ao momento em que se preparava para curtir a noite. Confusa, ela acaba caindo de uma escada e morrendo 'novamente', retornando ao mesmo momento.

O trailer de Boneca Russa mostra bem o que é a série protagonizada por Natasha Lyonne, de Orange Is The New Black. Como 'chegar longe' e convencer aos outros de que ela não está 'louca'?

Sempre Bruxa

Carmen é uma bruxa que viaja no tempo para não ser queimada em uma fogueira, e acaba chegando à era atual diretamente do século 17. Controlar a sua magia e lidar com as novidades do mundo moderno serão seus desafios na série colombiana.

Star Wars: Rebels e Star Wars: O Despertar da Força

A 4ª temporada da série animada com personagens do universo Star Wars e um dos filmes mais recentes da saga de sucesso de George Lucas, lançado em 2015, entraram no catálogo da Netflix em 1º de fevereiro e são uma boa pedida aos fãs da série.

The Umbrella Academy

Baseado nos quadrinhos criados por Gerard Way e pelo brasileiro Gabriel Bá, a série The Umbrella Academy traz uma família de super-heróis 'numerados' de um a sete se reúne para averiguar um mistério que envolve a morte de seu pai e também lidar com a ameaça do fim do mundo em oito dias.

The Umbrella Academy conta com Ellen Page e Mary J. Blige no elenco e estreia em 15 de fevereiro na Netflix.

Fevereiro na Netflix

Confira outros lançamentos da Netflix em fevereiro: