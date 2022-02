Netflix anuncia data de estreia de novo especial de comédia de Whindersson Nunes

‘É de Mim Mesmo’, show de Whindersson Nunes, chega no dia 3 de março ao catálogo da Netflix. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

A Netflix anunciou a data de estreia de um novo especial de comédia do humorista Whindersson Nunes nesta quinta-feira, 3. O show É de Mim Mesmo chega ao catálogo do serviço de streaming no dia 3 de março.

O perfil brasileiro da Netflix divulgou um trecho do especial em que o humorista faz piadas sobre shows de forró. “Festa de interior. Você não precisa ir, ela vai até você”, brinca Whindersson.

Na legenda, o perfil também brincou: “na luta de me fazer rir, esse homem sempre ganha”. No último domingo, 30, o humorista enfrentou Acelino Popó Freitas, tetracampeão de boxe, em uma luta.

Assista ao trecho divulgado:

Whindersson Nunes já havia estreado na plataforma com o especial Whindersson Nunes: Adulto, em que fala sobre o início da carreira e conta várias histórias sobre a vida dele.

Em É de Mim Mesmo, o humorista volta a falar sobre assuntos pessoais e, até mesmo, delicados, como pandemia e depressão. Whindersson já revelou que sofre da doença e fala abertamente sobre a questão da saúde mental.

No Instagram, ele também comemorou a estreia: “dia 3 de março é dia de rir com o meu novo show”. Personalidades como Patrick Maia, Maisa e Rayssa Leal comemoraram o anúncio. A própria Netflix brincou: “princeso demais”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais