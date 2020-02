Netas de Roberto Justus completam um ano com festa luxuosa em São Paulo; veja

Fabiana Justus e Bruno D'Ancona com as gêmeas Chiara e Sienna. Foto: Instagram/@fabianajustus

As gêmeas Chiara e Sienna, netas do apresentador Roberto Justus, completaram um ano de vida e ganharam uma festa luxuosa em São Paulo neste domingo, 16. Elas são filhas de Fabiana Justus com o empresário Bruno D’Ancona.

Com o tema Itália, a comemoração contou com uma decoração especial, além de um menu com comidas típicas como massas, macarons, suco de uva e vinho.

De lembrancinha, os adultos receberam vasos de flores e as crianças uma caixinha com sorvetes de brinquedo. “Os nomes das meninas são italianos, a família do Bruno é italiana. A gente achou que tem tudo a ver com a nossa família e o primeiro ano de vida delas. O quarto delas tem como tema ‘sorvetinhos’ e a gente fez muito nessa vibe de 'gelatos', uma Itália leve e feminina”, explicou Fabiana Justus em uma série de stories que fez no Instagram.

A festa também contou com várias atividades para as crianças maiores e, para os bebês, cantigas e um cantinho lúdico especial.

Um grupo musical tocou canções italianas para os convidados no salão. “Que dia mágico! Estou sem palavras de tanta emoção!”, escreveu Fabiana na legenda da foto no Instagram.

Roberto Justus e a esposa Ana Paula Siebert estiveram presentes. Ela está grávida do quinto filho do apresentador.

Ticiane Pinheiro, que foi esposa de Justus, também prestigiou o aniversário das gêmeas. Ela estava acompanhada do marido, César Tralli, e as filhas Manuella, fruto do relacionamento com o jornalista, e Rafaella, com Roberto Justus.