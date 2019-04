Neta de Mussolini se revolta com ilustração de Jim Carrey: 'desgraçado'

O ator Jim Carrey publicou uma ilustração criticando o fascismo retratando a morte do ditador italiano Benito Mussolini, ocorrida em 1945, e causou a revolta de sua neta, Alessandra Mussolini, que também é política e atualmente é membro do Parlamento Europeu.

Na ilustração, é possível ver os cadáveres dos dois representados pendurados pelos pés. "Se você está se perguntando aonde se chega com o fascismo, apenas pergunte a Benito Mussolini e sua amante, Claretta", escreveu o ator em seu Twitter.

Horas depois, Alessandra Mussolini respondeu Carrey: "Você é um desgraçado."

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

Na sequência, a italiana fez citações a diversos momentos históricos que envolvem os Estados Unidos, como as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, a ativista Rosa Parks, o genocídio de povos indígenas e a escravidão de povos negros e questionou o motivo de Jim não fazer desenhos sobre tais fatos.

Porém, Jim Carrey nasceu em Newmarket, cidade da província de Ontário, no Canadá, o que levou diversos internautas a ironizarem as críticas feitas por Alessandra.

Em seguida, a neta de Mussolini deu respostas como: "Olá, seu m***. Ele é naturalizado americano, seu idiota".

Desde a publicação de sua ilustração, na tarde de sábado, 30, Jim Carrey não fez mais nenhuma postagem ou falou sobre o tema. Confira os tuítes feitos pela neta de Benito Mussolini abaixo:

You are a bastard — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de março de 2019

Complimenti Signora a @Radio24_news saranno contenti di avere gente come Lei. Ciaone da parte Sua alle vittime di #hiroshima e #nagasaki che il Suo eroe non raffigura nei sui schifosi disegni — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de março de 2019

Naturalized American ... — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de março de 2019

Naturalizzato USA, gnurant — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 de março de 2019