'Nem Hitler foi acusado de tanta coisa', afirma Danilo Gentili

Em mais de uma ocasião, durante gravações do quadro 'Proteste Já', do 'CQC', Danilo Gentili enfrentou problemas com autoridades policiais, em cidades como Assis e São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. "Se eles fazem isso com duas câmeras gravando, imagina o que não fazem com um anônimo?", questinou, à época. Leia mais aqui.









Foto: Reprodução de 'CQC' (2010) / Band