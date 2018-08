Neil Patrick Harris sobre trabalhar longe dos filhos: 'É difícil, é um desafio'

Neil Patrick Harris. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Neil Patrick Harris vai tirar um tempo longe da TV e do cinema para ficar mais perto de seus filhos. "Meu próximo projeto não está funcionando. Felizmente, não está funcionando", disse ele à People na última terça-feira, 26.

O ator é pai de uma menina, Harper Grace, e um menino, Gideon Scott, gêmeos com sete anos de idade, e casado com David Burtka. Durante um evento publicitário, ele contou que está tendo dificuldades com a alimentação dos filhos. "Meu filho decidiu que só quer comer granulado", brincou. "Nós tentamos muito e, finalmente, decidimos colocar granulados em cima do nosso pão integral, já que o pai dele é um grande chefe", disse Harris sobre Burtka.

Ele falou que não é fácil trabalhar longe de seus filhos, e que está feliz que isso está prestes a mudar. "Eu estou voltando a rotina de ser um pai em tempo integral, não apenas um pai que está lá por alguns dias e já logo tem que sair de novo. A distância é difícil. Necessária, às vezes, mas um desafio", falou.