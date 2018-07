Neil Patrick Harris lança seu primeiro livro infantil

Neil Patrick Harris. Foto: Mark Veltman/The New York Times

Neil Patrick Harris acaba de lançar sua mais nova empreitada na área da literatura: o ator escreveu um livro infantil, o The Magic Misfits. A publicação começou a ser vendida na última terça-feira, 21, nos Estados Unidos, mas ainda não se sabe se a obra será traduzida para o português.

O livro conta a história do mágico de rua Carter, que, junto com um grupo de mágicos, vai tentar impedir o vilão B. B. Bosso de jogar um feitiço que faria todos os habitantes de New England dormirem para sempre. O livro é o primeiro de uma série de quatro publicações.

Harris já escreveu um livro antes, com a biografia Neil Patrick Harris: Choose Your Own Autobiography (algo como Escolha sua própria Autobiografia), mas essa é a primeira vez que o ator escreve para crianças.

"Com o mundo atual, é muito difícil ter uma conversa com adultos sem entrar em assuntos traumáticos. Há notícias muito traumáticas agora. E eu acho que é uma coisa maravilhosa não falar sobre essas coisas, e ser uma criança, e ler um livro com o qual você pode escapar da realidade, e escapar em algo que é aproximado da realidade, não é superfantástico e ensina algumas coisas", disse o ator ao Mashable.

O ator diz que ama o mundo da magia, por isso escolheu uma história que envolve mágicos. "Eu amo magia, eu sou um mágico. Eu pensei que seria legal um livro ilustrado para crianças, ensinar um ou dois truques para elas. Tendo uma ideia legal, não foi difícil escrever. A ideia foi aceita, comecei a fazer, mas a equipe da editora disse: 'por que você não torna isso um livro maior, uma série de quatro livros?'. E isso foi um desafio interessante, porque aí eu comecei a escrever para crianças que ainda não começaram a ler muito ainda", contou o ator, que disse que se inspirou em seus próprios filhos para definir a linguagem que utilizaria.

