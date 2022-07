Negra Li prepara álbum com mistura de ritmos e promete surpreender público: 'Estou na melhor fase'

No clipe ‘Malagueta’, Negra Li aposta na estética pop e expressa liberdade por meio de uma performance dançante. Foto: Rodolfo Magalhães

Cantora, compositora, atriz e mãe. Aos 42 anos, Negra Li exala potência feminina e vive momento de redescobertas. Para os próximos meses, a cantora prepara novidades na carreira e promete surpreender o público com mistura de ritmos. “Estou vivendo uma fase maravilhosa na minha vida e precisava colocar isso para fora”, explica a cantora, que recentemente lançou o novo single Malagueta.

No clipe cheio de cores e luzes, a cantora aposta na estética pop e expressa liberdade por meio de uma performance dançante. Acompanhada do rapper brasileiro Rincon Sapiência, Li canta sobre a arte da sedução. “Malagueta com certeza é sobre empoderamento. É resultado dessa fase maravilhosa de autoconhecimento que estou vivendo. A intimidade gostosa e a segurança que adquiri com o meu próprio corpo, com minhas atitudes. Sou uma mulher de 42 anos que descobriu a sexualidade a partir dos 40. Aflorei e isso me deu muita certeza do que quero. Percebi que era a hora certa de fazer um trabalho como esse”, relata.

Malagueta é a segunda música do novo álbum de inéditas, programado para ser lançado ainda em 2022. Na nova aposta, Negra Li planeja destacar ainda mais a sua diversidade musical. “A cada disco que fui lançando, trazia uma característica diferente. Porque eu sou isso. Sou essa mulher de fases, mudo constantemente, estou sempre buscando mudar. Neste novo álbum, estou trazendo um misto de todos. Eu adoro a estética pop, porque nela conseguimos trabalhar outros ritmos. Então o público pode esperar pop, rap e R&B também. Todas essas minhas fases”.

Negra Li também ressalta que, no novo álbum, todas as faixas são autorais e refletem o que ela é. Autoconhecimento, superação e autoconfiança traduzem as canções. “É um disco muito autoral. Porque todas as letras são falando das minhas experiências, falando daquilo que quero transmitir. Foram todas feitas para mim, com as minhas ideias, com aquilo que eu queria dizer. Nós fizemos um acampamento criativo, selecionamos algumas pessoas - a maioria jovens, como Carol Biazin, Vitão, Bivolt, Fábio Brazza, Vulto, entre outros nomes, e não tinha como dar errado com uma galera dessa, né?”, relembra a cantora sobre o processo de produção do novo disco.

Empoderada e dona de si, Negra Li traz na bagagem 24 anos de carreira e muita história para contar. Nascida na Vila Brasilândia, em São Paulo, Liliane de Carvalho alçou voo no rap e escreveu a própria narrativa no cenário musical. Em Era Uma Vez Liliane, faixa que também integra o novo álbum, ela faz uma viagem ao passado e descreve com orgulho os caminhos que a trouxeram até aqui. O clipe conta ainda com a presença dos filhos. “A música narra a minha história e não tinha como não tê-los. A Sofia é uma diva e o Noah é muito musical também”, diz a artista, sem esconder o brilho no olhar ao lembrar dos pequenos.

Ainda em relação à maternidade, Negra Li reflete sobre as missões de ser mãe, artista e mulher. “Realmente é uma arte de equilibrista. É complicado, mas ao mesmo tempo me sinto muito orgulhosa. Olho para os meus filhos e vejo o quanto sou uma mulher forte. Vejo tudo que dou conta. Estudo música, faço aula de dança, faço terapia, cuido do meu corpo e sou uma mãe leoa. Gosto de estar muito presente na vida deles, faço questão de estar ali. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é motivo de orgulho da mulher que eu sou. Isso é legal, porque mexe com a gente, com a nossa autoestima”, avalia.

Retorno aos palcos

Para novo show, Negra Li espera encantar e surpreender as pessoas. Foto: Rodolfo Magalhães

Além do lançamento do novo álbum, Negra Li também se prepara para o retorno aos palcos ainda em 2022. “Estou cuidando bastante da minha voz para me preparar. Fiquei muito tempo sem me apresentar, por escolha. Preferi dar dois passos para trás para avançar de um jeito melhor. Eu estava fazendo uns shows antigos e precisava dar um up. Isso requer tempo e precisava ser feito com cuidado. Vocês podem esperar um show maravilhoso, para encantar as pessoas, para emocionar, porque a espera vai valer a pena. Estou me preparando para entregar o melhor para o público. Vai ser um show da Negra Li que as pessoas nunca viram. Elas vão se encantar. Quero um show para surpreender as pessoas”, promete.

De Brasilândia para o mundo inteiro. Quando questionada sobre uma possível carreira internacional, Negra Li fala com entusiasmo. “Estou fazendo tudo com muita dedicação, muito amor. As pessoas vão sentir. Elas vão querer ouvir. E isso vai se espalhar, vai se estender. É só uma questão de tempo. Com certeza. E estou aqui para fazer acontecer. Para alcançar europeus, africanos, americanos, seja lá quem for”. A cantora também revelou o sonho que teve com Anitta. “Foi um sonho muito legal. Eu a acompanhava no show e não largava mais. Ela terminava o show e eu falava o quão maravilhoso é o que ela tem feito”, disse Li sobre a música brasileira chegando a outros países.

“O que está acontecendo é incrível. Nós, enquanto artistas, estamos nos enxergando. Penso que o fato de ficarmos sem cantar durante a pandemia colocou todo mundo no mesmo lugar. Acho que trouxe uma empatia gostosa. Sinto isso dos meus colegas da música. Um puxando o outro, e vendo a felicidade do outro. Há um caminho para todos. A gente está vendo os caminhos se abrindo e as outras nações olhando para a nossa musicalidade, para o pop, o R&B, o funk. Sinto que agora se abriram as fronteiras para outras vertentes, para outros olhares. É muito gratificante e lindo de ver”, analisa Negra Li.