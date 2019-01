Nego do Borel pede desculpas a Luisa Marilac após polêmica: 'Eu errei'

Nego do Borel disse que Luisa Marilac também é 'um homem gato'. Foto: Instagram/@negodoborel / @luisamarilacc

Nego do Borel se envolveu em uma polêmica com Luisa Marilac, neste fim de semana, ao fazer um comentário considerado transfóbico. Após a repercussão do caso, ele publicou vídeos para pedir desculpas.

O cantor havia publicado uma foto em seu perfil no Instagram em que aparecia de sunga, tomando sol. Luisa comentou a imagem com elogios. "Cada dia que passa você está mais gato, homem", disse.

Nego do Borel, na tentativa de retribuir o elogio, fez um comentário que deixou Luisa "perplexa", segundo ela mesma disse posteriormente. "Você é um homem gato também, parabéns, deve estar cheio de gatas, né", respondeu o cantor.

"Onde você está vendo um homem aqui, Nego. De coração, gosto muito do seu trabalho, acho você um homem lindo. Seu comentário me deixou passada", disse Luisa.

O E+ não encontrou a foto nem os comentários originais, uma vez que o cantor deve ter apagado. Porém, internautas replicaram prints do caso no Twitter.

mano o comentário do nego do borel pqp que nojo pic.twitter.com/CzhLlZWZmD — alyson (@stranwberryes) 12 de janeiro de 2019

Em seu perfil na rede social, Luisa compartilhou um print da resposta do cantor e disse que ficou "perplexa". "Fiquei sem chão. Sigo o cara há tanto tempo... Gosto do trabalho dele. Olha o que ele fala para mim. Vivendo e aprendendo, é assim que a gente conhece as pessoas", escreveu.

Neste domingo, Nego do Borel publicou vídeos em que pede desculpas pelo que disse. "Eu venho de uma comunidade que a gente brinca com as pessoas e muitas vezes as pessoas não entendem nossas brincadeiras, nossa brincadeira é um pouco grossa. E às vezes a gente machuca as pessoas sem querer machucar", iniciou ele.

"Às vezes, eu machuco as pessoas sem querer e perco total a noção, chego brinco, 'zoo' e não tenho noção. Mas não é do meu coração porque eu seja homofóbico, transfóbico, nada disso", completou.

Dirigindo-se à Luisa, o cantor reconheceu o erro e pediu perdão. "Luisa, quero te pedir desculpa do fundo do meu coração, perdão pelo meu comentário. Realmente, eu errei, me perdoa. É um jeito meu que eu estou tentando mudar, aos poucos a gente vai mudando", disse Nego do Borel.

O cantor afirmou ainda que não foi sua intenção "machucar, ferir, diminuir, pisar" e que não é "dessas pessoas que ficam esculachando os outros, diminuindo".