Nego do Borel lamenta morte de tio por coronavírus: 'não consigo nem dormir'

Nego do Borel. Foto: Instagram / @negodoborel

Nego do Borel falou nos stories do seu Instagram nesta sexta-feira, 24, sobre a morte de seu tio pela covid-19.

"Coronavírus acaba de levar meu tio. Te amo, tio João. Marcamos sua vinda aqui em casa, mas agora vamos nos encontrar no céu. Te amo. Vá com Deus. Minha avó está muito triste", escreveu.

Ainda nos stories, Nego do Borel publicou uma foto ao lado do homem, que aparentava ter idade avançada, para registrar o momento . Por volta das 4h da manhã, o funkeiro voltou a lamentar a perda.

"Estou muito triste, não consigo nem dormir. Para mim acabou a semana toda. Papai do céu conforte os corações de nossa família", lamentou.

Nego do Borel tem ajudado o Morro do Borel, onde nasceu e viveu, com ações sociais durante a pandemia. Recentemente, ele distribuiu cestas básicas na comunidade.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 3.313 mortes e 49 mil casos até o momento desta publicação.

