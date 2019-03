Nego do Borel é criticado por vídeo em que distribui dinheiro a jovens na rua

Durante uma entrevista para o 'Pânico' da rádio Jovem Pan, o cantor Biel se desentendeu com a integrante Amanda Ramalho. Segundo o cantor, Amanda teria dito que ele "deveria ter morrido". "Como é que você emprega uma pessoa dessas?", questionou Biel ao apresentador Emílio Surita. Na sequência da briga, o cantor saiu do estúdio, abandonando a entrevista, que era transmitida ao vivo. "O que é isso? Ele é nosso convidado! Você tem que ter respeito, menina, você acha que tá onde? Acho uma falta de respeito com o convidado, vai se tratar então ou assume as coisas que você fala!", gritou Paulinha, a produtora do programa. Amanda ainda discutiu com Emilio, antes que o programa saísse do ar em definitivo. Após o episódio, Amanda pediu demissão e deixou de fazer parte da bancada do 'Pânico'.











Foto: YouTube / @Pânico na Jovem Pan