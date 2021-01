Nego Di e Viih Tube se envolveram em polêmicas antes do 'BBB 21'

Aos 26 anos, Nego Di é gaúcho de Porto Alegre e trabalha como humorista e influenciador digital. Foto: Globo / Divulgação

Os participantes do BBB 21 foram divulgados na última terça-feira, 19. Desde então, algumas polêmicas nas quais se envolveram antes de entrarem no reality show já voltaram à tona em redes sociais. Confira a seguir.

Viih Tube

Em 2016, aos 16 anos de idade, Viih Tube publicou um vídeo em que aparecia cuspindo comida dentro da boca de seu gato de estimação, o que causou grande repercussão e críticas.

"Gente desculpa se ficou ridículo para alguns, ou ofendi outros! Foi tudo na brincadeira, uma brincadeira ridícula,ok eu sei!", se retratou, à época.

No mês passado, youtuber gerou revolta ao cuspir na boca de seu gato. Foto: Reprodução

No passado, Viih Tube e sua família também se envolveram em diversas disputas judiciais contra Felipe Neto e seu irmão, Luccas Neto, por conta de comentários feitos na internet.

Mano, relaxa q ameaçar de processo é o modus operandi dessa galera. Eu recebo umas 5 ameaças de processo por semana dessa turma, mas no final só quem me processa é a família da viihtube hahahahhahaahha — Felipe Neto (@felipeneto) December 28, 2018

Nego Di

Após o anúncio de que o humorista Nego Di fará parte do elenco do BBB 21, a jornalista Annabel Machado, de Joinville, em Santa Catarina, relembrou alguns vídeos o influenciador teria feito comentários ofensivos.

De acordo com ela, à época, o dono do perfil de Instagram Canal do Miami, que é amigo de Nego Di, teria feito comentários ofensivos sobre mulheres. Após a repercussão do caso, ele teria convidado Annabel para falar sobre temas ligados ao machismo em uma live no segundo semestre de 2020.

"No que eu saí da live, achei que seria encerrada, foi o que a gente tinha combinado. Quando saí, o público ainda estava ali. Ele continuou a live e chamou outro participante, que é o humorista que está participando desta edição do BBB [Nego Di]", relata ela.

Nas redes sociais, alguns internautas postaram trechos da live. Nego Di faz comentários como: "Vou te dar a real: essas minas para fumar maconha em festa, lança-perfume, são umas leoas. Aí faz uma piada e querem se juntar?"

nego di se envolveu em uma polêmica onde foi bastante criticado quando durante uma live, deu sua opinião sobre colocarem substâncias nas bebidas de mulheres pic.twitter.com/iDV00Mu603 — cris dias (@crisayonara) January 19, 2021

"Ele me ofendeu e ofendeu as mulheres num geral em uma live que participei, foi horrível. Eu quero acreditar na mudança das pessoas e ver como ele vai ser lá dentro! Se continuar a mesma pessoa, todo mundo vai ver em rede nacional", escreveu Annabel.

Em seus stories, o humorista do Canal do Miami falou sobre o tema: "Eu estou em todas as páginas de fofoca por causa da live com o Nego Di. Eu tenho um plano. Vamos ver se vai dar certo. O Negão mal entrou e já estão tentando 'cancelar' o cara. O Negão já nasceu 'cancelado'!"