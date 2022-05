Nayeon, do Twice, anuncia primeiro trabalho solo

A cantora Nayeon, integrante do TWICE, anunciou que irá dar início a seu projeto solo. Foto: Instagram/@twicetagram

A cantora Nayeon, do grupo k-pop Twice, decidiu lançar a carreira solo dela. A informação foi publicada no perfil oficial da banda nas redes sociais.

Intitulado Im Nayeon, o mini álbum será lançado no dia 24 de junho.

Em abril, o Twice completou cinco anos de carreira, com celebrações no Japão.

Nayeon tem 26 anos e iniciou a carreira em 2010, participando de audições da JYP Entertainment. Ela já esteve em séries de televisão, como Dream High 2.

A cantora foi escolhida para o Twice depois do reality show Sixteen, da Mnet.