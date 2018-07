Natalie Dormer, de 'Game of Thrones', vem ao Brasil para Comic Con Experience

Natalie Dormer virá a CCXP Brasil. Foto: Divulgação

Seja pela rainha Margaery de Game of Thrones ou pela Cressida de Jogos Vorazes, Natalie Dormer conquistou muitos fãs ao redor do mundo. E agora os brasileiros têm motivos para comemorar: a atriz foi confirmada na Comic Con Experience 2016, que acontece em São Paulo entre 1 e 4 de dezembro. As informações são do Omelete.

A atriz vai participar da convenção nos dois primeiros dias do evento, e estará presente em painéis e fará sessão de autórgrafos.

Para participar do evento, é preciso comprar ingressos antecipadamente pelo site da CCXP. Os ingressos para os dois primeiros dias ainda estão disponíveis. A convenção acontece no São Paulo Expo do dia 1 a 4 de dezembro.

Nas redes sociais, a notícia deixou os fãs de Natalie muito entusiasmados:

Natalie Dormer na CCXP, nem to acreditando. — Leandro Magalhães (@leandromag) 13 de outubro de 2016

Imagina ver natalie dormer na sua frente ao vivo em carne e osso meu deus god has blessed me with much more than i deserve — isabela (@isabelacroft) 13 de outubro de 2016

meu deus vou fazer uma camiseta escrito natalie dormer should be the next bond e usar nos dias que ela for — isabela (@isabelacroft) 13 de outubro de 2016