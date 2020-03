Natália Guimarães e Leandro trocam homenagens no aniversário de casamento

A modelo Natália Guimarães e o cantor Leandro, do KLB. Foto: Instagram/@leandroklb

A ex-modelo Natália Guimarães e o cantor Leandro, do grupo KLB, comemoraram 12 anos de casados nesta segunda-feira, 23, e aproveitaram a data para trocar homenagens em publicações no Instagram.

“Hoje é o nosso dia meu prince! 12 anos de uma linda história de companheirismo, amizade, cumplicidade, aprendizado, lindos frutos e muito amor!”, disse Natália na publicação.

A modelo aproveitou para reforçar que, mesmo com a celebração, o casal ainda respeitou a quarentena em casa, devido ao novo coronavírus: ‘Hoje a comemoração é aonde? Em casa!’.

Leandro também fez uma publicação no dia 23, comemorando a data do casamento com Natália: “Hoje é dia de comemorar. 12 anos com minha princesa da vida!”. O casal tem duas filhas, as gêmeas Maya e Kiara, de 6 anos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais