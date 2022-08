Nascem os gêmeos de Isabella Scherer, campeã do 'Masterchef 2021'

Isabella Scherer, vencedora do 'Masterchef 2021', deu à luz aos gêmeos Mel e Bento nesta segunda-feira, 29, em São Paulo. Foto: Isabella Scherer

Nasceram nesta segunda-feira, 29, os gêmeos Mel e Bento, filhos de Isabella Scherer, vencedora do Masterchef 2021, e do modelo Rodrigo Calazans.

Segundo a Band, a influenciadora deu à luz em São Paulo, na maternidade Pro Matre, e ela e os bebês estão bem. Desde o anúncio da gravidez, ela vinha compartilhando a trajetória nas redes sociais.

A família do casal foi até a capital paulista para acompanhar o parto, que aconteceu por cesariana. O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, que é pai de Isabella, também estava presente.

Nesta semana, Isabella e Rodrigo já haviam passado por um 'falso alarme' e tiveram que ir até o hospital. "Nem nasceram e já tão me enganando", publicou a empresária.

Ela vinha compartilhando diversos registros da reta final da gravidez. "Minha gravidez está sendo cheia de altos e baixos. Momentos de muita felicidade, de angústia, de tédio (por conta do repouso), de medo do que está por vir, de muita ansiedade pra conhecer meus filhos. Enfim, uma grande montanha russa de emoções", escreveu nesta semana no Instagram.