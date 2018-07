Nascem os filhos gêmeos de Bruno Mazzeo e Joana Jabace 

Bruno Mazzeo Foto: Globo/Pedro Curi

José e Francisco, os filhos gêmeos de Bruno Mazzeo com Joana Jabace, nasceram no Rio de Janeiro na última terça-feira, 30. A mãe do ator, Alcione Mazzeo, postou em seu Facebook a foto do enfeite da maternidade.

"Chegaram! Tô absolutamente feliz!", escreveu a atriz. Nos comentários, os fãs deram parabéns à avó.

Além dos gêmeos, Bruno tem outro filho, João, do primeiro casamento, com Renata Castro Barbosa.