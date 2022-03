Nascem as filhas gêmeas de Scarlett Byrne, atriz de 'Harry Potter'

Scarlett Byrne é conhecida por ter interpretado a bruxa Pansy Parkinson em 'Harry Potter'. Foto: Instagram/@scarletthefner

A atriz Scarlett Byrne e o empresário Cooper Hefner anunciaram nesta terça-feira, 29, o nascimento das filhas gêmeas, Marigold Adele Hefner e Blossom Pearl Hefner.

Scarlett é conhecida por ter interpretado a bruxa Pansy Parkinson, a namorada de Draco Malfoy e inimiga de Hermione Granger, na franquia de filmes Harry Potter. Desde 2019, ela é casada com o empresário, filho do fundador da revista Playboy.

O anúncio veio através das redes sociais. Segundo Cooper, as meninas nasceram no sábado, 26, mas elas e a mãe tiveram alta na terça.

Ele demonstrou estar grato pela chegada das filhas na publicação em que aparece ao lado de Marigold, Blossom e da mulher. "Como somos abençoados por sermos presenteados com a vida delas. Como somos sortudos por ganharmos esse amor", escreveu.

Scarlett publicou as mesmas fotos que o marido e também demonstrou felicidade pela chegada das bebês. "Nossa casa está cheia de amor com as nossas três filhas e nós não poderíamos estar mais felizes", disse na legenda.

Além de Marigold e Blossom, o casal também é pai de Betsy Rose, de um ano.

Veja a publicação da atriz: