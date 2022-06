Nasce Theo, primeiro filho de Paula Amorim e Breno Simões

Na última quinta, 16, nasceu Theo, primeiro filho dos ex-BBB's Paula Amorim e Breno Simões. Foto: Instagram/@brenosimoes e @paulaamorim

Na última quinta-feira, 16, a ex-BBB Paula Amorim deu à luz Theo, seu primeiro filho com Breno Simões - também ex-participante do Big Brother Brasil 18. A notícia foi compartilhada no perfil dos novos papais na tarde desta sexta, 17.

Nos Stories de seu pefil oficial, Paula Amorim mostrou alguns momentos antes do nascimento de Theo e contou que começou a sentir as contrações no início da tarde de quinta. Ela também compartilhou o momento que viu os batimentos cardíacos do bebê.

A bolsa estourou às 15h40 e ela foi para a maternidade no final da tarde de quinta-feira, 16. O quarto na maternidade ficou todo enfeitado com fotos do casal durante a gestação.

Nas redes sociais, Paula Amorim e Breno Simões compartilharam alguns registros feitos na maternidade. Foto: Instagram/Stories/@paulaamorim e @brenosimoes

Breno Simões também compartilhou alguns momentos na maternidade e finalizou a sequência de stories mostrando os detalhes do nascimento com uma declaração para a amada: "Eu só sei amar, amar e amar... quando acho que já conheci todas as suas qualidades, você vem e ainda nos surpreende".

O novo papai também compartilhou o primeiro registro de Theo, mostrando os pés, mãos e os olhos, e aproveitou para descrever o peso, tamanho e horário de nascimento do pequeno: "16/06, 19h56, 3,1kg e 49 cm".