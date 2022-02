Nasce segundo filho de Andressa Urach, de parto prematuro

A modemo Andressa Urach deu à luz segundo filho, que nasceu de parto prematuro Foto: Instagram/@andressaurachoficial

A modelo Andressa Urach deu à luz Leon neste sábado, 12. O bebê nasceu em um parto prematuro, com 34 semanas de gestação.

"Ele nasceu saudável e não precisou de UTI", afirmou a mamãe.

O garotinho é fruto do relacionamento de Andressa com Thiago Prado. Ela ainda tem um outro filho, de 16 anos, do primeiro casamento.

"Quero muito poder amamentar o Leon, mas ainda não desceu meu leite. Ele já ganhou 60 gramas em um dia tomando fórmula! Quero muito, muito amamentar ele como amamentei Arthur. Fiz redução de mama e isso prejudicou meus ductos, mas estou orando e com esperança de ainda conseguir amamentar", escreveu na legenda da foto que publicou no Instagram.

Na imagem, ela aparece dando mamadeira para o pequenino.

No canal dela no YouTube, Andressa Urach compartilhou os bastidores do antes, durante e depois do parto, que foi cesariana.

Assista ao vídeo: