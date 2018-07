Nasce segunda filha de Malvino Salvador e Kyra Gracie

Foto: Reprodução/Instagram

Nasceu nesta quinta-feira, 13, a segunda filha da lutadora Kyra Gracie com o ator Malvino Salvador. O parto aconteceu na maternidade São José, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

A pequena se chama Kyara. O nome foi escolhido após diversas conversas e, segundo a lutadora, a família tem tradição em colocar as letras Y e K nas iniciais dos nomes.

O ator e a lutadora estão juntos desde 2013 e são pais de Ayra, de dois anos. Salvador também é pai de Sophia, 7, do relacionamento com Ana Ceolin.