Nasce Rayan, terceiro filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie

Malvino Salvador, Kyra Gracie e Rayan Foto: Thais Galardi

Nasceu nesta sexta-feira, 8, o terceiro filho de Malvino Salvador e Kyra Gracie: Rayan. O casal, que está junto desde 2013, tem Ayra Gracie Salvador, de seis anos, e Kyara Gracie Salvador, de quatro anos. O ator também é pai de Sofia, de 11 anos, de um relacionamento anterior.

"Seja muito bem vindo a este mundo, meu filho! Que sua vida possa lhe proporcionar desafios, conquistas e alegrias. Que você preserve sua saúde. Que respeite ao próximo com hombridade, sem deixar de lutar pelos seus sonhos, com a convicção de ter sempre percorrido o caminho dos justos e caridosos! Te amo", escreveu Malvino no Instagram.

Kyra fez uma publicação mostrando o momento que os dois estavam indo para a maternidade nesta sexta, 8. "No caminho para maternidade pela terceira vez na minha vida. [...] Vem, Rayan, pra completar a nossa família de jiu-jiteiros", disse a lutadora na legenda do post. A mamãe também contou na publicação que em uma das fotos já estava sentindo contrações.

Em agosto do ano passado, Salvador explicou o significado do nome do mais novo filho. "Escolhemos o nome! Não foi fácil! A família é grande. Rayan - 'Pequeno Rei' ou 'Sabedoria'. Que venha um pequeno com muita sabedoria! Seu reinado será consequência das suas conquistas", escreveu o ator no Instagram. Kyra comentou: "nome forte e com a letra 'R', como manda a tradição da família Gracie".