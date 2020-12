Nasce Raika, filha do DJ Alok, após trabalho de parto prematuro

O DJ Alok compartilhou fotos após o nascimento de Raika, sua filha com Romana Novais Foto: Instagram / @alok

O DJ Alok e sua esposa, Romana Novais, anunciaram nesta quinta-feira, 3, o nascimento da 2ª filha do casal, Raika. A bebê nasceu após um trabalho de parto prematuro, ou seja, antes do período ideal de gestação, devido a uma “complicação” que Romana teve após contrair o novo coronavírus.

“Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos”, revelou Alok em uma publicação no Instagram. O filho do casal, Ravi, nasceu em janeiro de 2020, e a gravidez de Raika foi anunciada em julho do mesmo ano.

Romana também fez uma publicação sobre o nascimento: “Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação”. Romana e Alok testaram positivo para o novo coronavírus, e Ravi está com a avó.

O DJ anunciou que está com covid-19 na terça-feira, 1º, e precisou adiar a sua live especial de fim de ano por causa do diagnóstico. A transmissão ao vivo ainda ocorrerá em 2020, no dia 19 de dezembro.

