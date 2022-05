Nasce primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky

Rihanna e Asap Rocky anunciaram gravidez em janeiro deste ano Foto: Instagram / @FentySkin

Nasceu o primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky. O site norte-americano TMZ divulgou nesta quinta-feira, 19, que a artista deu à luz um menino, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com registros oficiais, o bebê do casal nasceu no 13 de maio, porém ainda não se sabe o nome da criança. O anúncio da gestação foi feito em janeiro deste ano.

O casal anunciou que a família iria aumentar através de uma sessão de fotos em Nova York e, desde então, causou grande entusiamo entre os fãs. A gestação de Rihanna foi muito comentada nas redes sociais e os looks que ela usou durante esse período também.

Em entrevista recente ao portal The Bustle, a cantora afirmou: "Fui pessoalmente dizendo que não vou comprar roupas de grávida. Eu não vou comprar calças de maternidade, jeans, vestidos, ou [fazer] o que a sociedade me disse para fazer antes".