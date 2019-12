Nasce primeira filha de Chay Suede e Laura Neiva

Os atores Chay Syede e Laura Neiva. Foto: Instagram/@chaysuede__fc

Nasceu na madrugada de quinta-feira, 26, em São Paulo, a primeira filha de Laura Neiva e Chay Suede. A informação foi confirmada pela mãe do ator, Herica Godoy, que publicou stories no Instagram comemorando a chegada da neta.

“Neste momento, ele foi promovido a pai do ano e está com Maria em seus braços. Quatro horas depois, ela publicou uma foto da porta da maternidade com um enfeite de cachorrinho e o nome da bebê.

Maria nasceu com 50 centímetros e 3,185 quilos. Segundo a assessoria de Chay, mãe e filha passam bem.

Até o horário desta publicação, o casal não havia publicado fotos da criança. Mas exibiram o barrigão nas redes sociais. Confira: