Nasce primeira filha de Carol Castro

Carol Castro Foto: Globo/Raquel Cunha/Divulgação

A atriz Carol Castro deu à luz Nina, sua primeira filha, na madrugada de sexta-feira, 12.

De acordo com a coluna Gente Boa, do jornal O Globo, o parto foi humanizado e sem anestesia.

A menina é fruto do relacionamento de Carol com o violinista Felipe Prazeres. Na Sexta-feira, Carol havia publicado uma imagem no Instagram e escrito que já havia completado 39 semanas de gravidez. Confira: