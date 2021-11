Nasce o segundo filho de Chay Suede e Laura Neiva: ‘Meu tesouro’

Laura Neiva e Chay Suede com filhos José e Maria Foto: Hanna Rocha

Chay Suede anunciou o nascimento de seu segundo filho com Laura Neiva nesta quinta-feira, 18. José nasceu nesta quarta-feira, 17.

Nos stories do Instagram, o ator publicou uma foto preto e branco do bebê no hospital. O ator ainda repostou uma publicação de Laura.

A mãe compartilhou nas redes sociais uma foto da família reunida e apresentou o novo integrante. “José chegou ontem”, escreveu. O pai comentou: “Meu tesouro”.

O casal, que está junto há 7 anos, tem também a filha Maria, de 1 ano e 11 meses. Nesta sexta-feira, 18, a atriz postou outro registro da filha com o irmão:

"Será que ela ficou feliz ? Uma das primeiras coisas que ela disse quando o encontrou foi 'meu neném'", escreveu na legenda. Confira os registros: