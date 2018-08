Nasce o primeiro filho da atriz Eva Longoria

Nasceu o primeiro filho da atriz norte-america Eva Longoria com o empresário mexicano José Bastón Foto: Monica Almeida/Reuters

Nasceu na terça-feira, 19, o primeiro filho da atriz norte-americana Eva Longoria com o empresário mexicano José Bastón, ex-presidente do grupo de mídia Televisa. Santiago Enrique Bastón nasceu em um hospital de Los Angeles pesando cerca de três quilos.

“Nós estamos muito felizes com essa bênção”, disse o casal em breve entrevista para a edição norte-americana da revista Hola!. A primeira foto de Santiago também foi compartilhada pela revista em sua conta no Instagram.

Eva Longoria, que foi casada com o jogador de basquete francês Tony Parker entre 2007 e 2011, se casou com Bastón em 2016 após se conhecerem em um encontro às cegas na Cidade do México organizado por amigos em 2015. Bastón tem outros três filhos de um casamento anterior.

Veja abaixo a foto do bebê.