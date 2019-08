Nasce neto de Arlindo Cruz e filho de Arlindinho, Antonio Candeia

Nasce neto de Arlindo Cruz, filho de Arlindinho Foto: Instagram / @arlindinhooficial

Nasceu na manhã desta quinta-feira, 22, no Rio de Janeiro, o neto do cantor Arlindo Cruz. Antonio Candeia Massaia Cruz é filho de Arlindinho, filho do sambista que também segue os passos do pai no mundo da música.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o nome é uma homenagem ao sambista Candeia. No Instagram, Arlindinho comemorou: "'Esse mundão te espera...' Chegou o meu rapaz!"

Diversas personalidades parabenizaram Arlindinho pelo nascimento de seu filho nos comentários da rede social, como Adriane Galisteu, o cantor Buchecha, o comentarista Junior e o jogador de futebol Renato Augusto.

Arlindo Cruz também é avô de Maria Helena, de 6 anos, filha de Arlindinho, e Ridan, de 3 meses de idade, filho de Flora, sua outra filha.

Confira a publicação feita pelo cantor Arlindinho abaixo:

