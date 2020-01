Nasce Maria Helena, primeira filha de Péricles com Lidiane Faria

Péricles com a mulher Lidiane Faria e a filha recém-nascida do casal, Maria Helena. Foto: Publivídeo/Divulgação

Nasceu na manhã desta quarta-feira, 29, a primeira filha de Péricles com a mulher Lidiane Faria. A pequena Maria Helena chegou ao mundo às 11h55 por meio de cesárea no Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo.

Com 3,470 quilos e 50 centímetros, a menina já tem perfil no Instagram.

O cantor, que já é pai de Lucas Morato, acompanhou o parto e cortou o cordão umbilical.

No fim da tarde, Perícles manteve a agenda de compromissos profissionais e participou do Estúdio UOL, ao vivo, onde cantou seus maiores sucessos.

"O mundo é das mulheres, há muito tempo venho pensando nisso. Elas é que fazem a diferença, e hoje nasceu mais uma para mandar em mim! Estou muito feliz, hoje está sendo um dia muito especial", disse o cantor.

Há dois anos, Péricles e Lidiane oficializaram a união após cinco anos de namoro e mais de 20 que se conhecem. A luxuosa cerimônia religiosa ocorreu em Recife e teve decoração de lustres de cristal e flores.

O vestido da noiva, no valor de R$ 80 mil, foi confeccionado somente com renda francesa, com mais de cinco mil pedras de cristais Swarovski e pesava cerca de 12 quilos. Relembre aqui.