Nasce Malena, a primeira filha do modelo Jesus Luz

Foto: Reprodução/Instagram

A primeira filha de Jesus Luz nasceu nessa quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro. Malena é fruto do relacionamento do modelo com a DJ Carol Ramiro.

"Hoje nasceu minha filha! Hoje nasceu também um novo coração em mim, o antigo já não tem mais espaço para carregar tanto amor! A minha alma ansiava por esse momento! Ser pai era um dos desejos mais profundos que eu carregava! Obrigado, Deus! Obrigado família e amigos por serem tão amáveis e tão presentes! Isso me torna uma pessoa melhor! Obrigado a todos vocês que me seguem e de alguma forma mandaram essa energia para minha filhota vir bem e com saúde! Obrigado Carol Ramiro por me dar o maior presente que a vida ofereceu. Amo vocês!", escreveu o rapaz em seu perfil no Instagram.

Carol escolheu o nome Malena para sua filha para poder prestar uma homenagem à sua mãe, que já morreu há alguns anos.