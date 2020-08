Nasce Luca, 3º filho do ator Carlos Machado, de 'Fina Estampa'

O ator Carlos Machado e sua família Foto: Instagram / @ivy_rocha

Luca, filho do ator Carlos Machado, que atualmente pode ser visto no ar na reprise da novela Fina Estampa, da Globo, nasceu na última segunda-feira, 3, informou sua esposa, Ivy Rocha, no Instagram.

"Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida! Beijos da nossa família! E viva nosso Luca, o mais novo membro da nossa jornada pela vida!", escreveu ela.

O casal já é pai de Luna, 2. A primeira filha do ator, Luiza, morreu há 19 anos, quando tinha apenas 11 anos de idade.

"Minha primeira filha chamava Luiza, foi uma bênção na minha vida e se foi. Tinha hepatite autoimune e levava uma vida 'normal', com medicação diária. Mas por causa dessa medicação ela teve pneumonia", contou ao Gshow recentemente.

Carlos Machado está afastado das novelas desde 2013. Nos últimos anos, ele se mudou com a família para viver nos Estados Unidos.

